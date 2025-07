Cruz Azul, por los goles que den calma; La Máquina visita hoy al Atlas

Después de un debut dudoso contra el Mazatlán, Cruz Azul visita al Atlas con la urgencia de ganar y sobre todo, encontrar respuestas.

El equipo de Nicolás Larcamón no pudo anotar en su presentación del Apertura 2025 y aunque fue dominante, no reflejó en la cancha lo que se insinúa en el papel. La presión en La Noria no es cosa ligera, porque el gol no llega, los refuerzos siguen en adaptación y la paciencia no es eterna.

Atlas, en cambio, viene de un arranque electrizante, venció 3-2 a Puebla como visitante, con goles de Gaddi Aguirre, Rivaldo Lozano y Adrián Barraza. El equipo de Gonzalo Pineda mostró pegada, intensidad y buenas asociaciones arriba, aunque defensivamente volvió a exhibir grietas. El regreso al estadio Jalisco será su primera gran prueba de carácter, en busca de confirmar que lo del Cuauhtémoc no fue sólo suerte de jornada uno.

La Máquina parece que tiene una estructura definida, desde abajo con Kevin Mier, después Gonzalo Piovi, Willer Ditta e Ignacio Rivero en la zaga, con Ángel Sepúlveda como eje en ataque, acompañado en el medio del campo por Erick Lira y José Paradela, quien tuvo un sólido debut, además del polaco Mateusz Bogusz. Larcamón apuesta por una idea ofensiva clara, aunque la ejecución aún no llega. Lo más preocupante no es el empate, sino la falta de claridad en territorio rival, sobre todo si se considera que vienen de un torneo donde brillaron a la ofensiva y que además metieron cinco goles en la final de la Concachampions.

El historial reciente muestra paridad. Tres empates en los últimos tres encuentros, pero el Cruz Azul no derrota al Atlas desde febrero de 2023.