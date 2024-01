Cruz Azul comienza el Clausura 2024 con problemas

Disculpa aceptada, pero no entra en planes. Juan Escobar, como se había adelantado, no será más parte de Cruz Azul.

Según el estratega cementero Martín Anselmi, el defensa paraguayo no aceptó competir por el puesto titular, llegó el conflicto y se dio su salida, y a pesar de todo, para el técnico el paraguayo es el jugador perfecto... Pero aún así, se va.

“Juan es el jugador perfecto, porque conduce, es valiente, puede jugar en línea de tres puede jugar de stopper, puede jugar de líbero, porque fue campeón con esta camiseta, él representa algo en la historia de Cruz Azul”, aseveró en una respuesta, explicación y justificación que duró 13 minutos.

El origen del problema se dio en el segundo duelo de pretemporada, contra Querétaro. No ser titular le molestó y fue el momento en que pidió salir para buscar nuevos retos: “Le dije que lo pensara y pensó en cambiar de aires. No le puedo prometer a ningún jugador ser titular”. Así que la novela termina, por ahora. Anselmi asegura que no se contratará a ningún extranjero más, que el equipo está más que listo para el comienzo de torneo, que será contra el Pachuca en la cancha del estadio Azul... grana, la que fue su casa durante mucho tiempo.