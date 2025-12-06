Cruz Azul apuesta todo al ataque contra Tigres; Larcamón sacrifica a Paradela y Charly Rodríguez

Nicolás Larcamón decidió modificar su libreto para la vuelta de las semifinales del Apertura 2025. El marcador global 1-1 obliga a Cruz Azul a ser protagonista, y el técnico optó por cambios drásticos con la idea de sorprender a Tigres y evitar cualquier tipo de especulación en el Estadio Universitario.

El estratega decidió sacrificar a José Paradela y Charly Rodríguez para tener un mayor peso ofensivo. Su apuesta es clara: dos delanteros netos, dos números ‘9’, Ángel Sepúlveda y ‘Toro’ Fernández, como estandartes en el frente de ataque cementero.

La intención es clara y Larcamón lo sabe: Cruz Azul necesita goles y autoridad al frente. Por ello ajustó su estructura, fortaleció las bandas y adelantó líneas en busca de romper la muralla regiomontana y meter presión desde los primeros minutos.

Así saldrá Cruz Azul para enfrentar a Tigres en el ‘Volcán’: Andrés Gudiño en la portería; Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Rodo Rotondi en zona baja; Lolo Faravelli, Jeremy Márquez y Nacho Rivero en la mitad del campo; Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda en punta.

Con esta estructura, La Máquina queda obligada a ganar para acceder a la final. El empate o cualquier triunfo favorece a Tigres, que en casa y con su gente buscará aprovechar la presión rival y manejar el ritmo del encuentro.

