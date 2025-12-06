Liga MX: Tigres vs Cruz Azul – EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Apertura 2025

Llegó la hora de la verdad en el Estadio Universitario. Tigres y Cruz Azul se juegan el boleto a la Final del Apertura 2025, una serie abierta que tiene a los felinos con la ventaja del reglamento: les basta el empate o la victoria para clasificar, mientras que La Máquina está obligada a ganar si quiere meterse a la lucha por el título. La mesa está puesta para una noche intensa en San Nicolás.

En la ida disputada en CU, Cruz Azul tuvo que remar contra corriente para rescatar un empate gracias al Toro Fernández, en un duelo donde Tigres dominó a placer y encontró recompensa con el tanto de Ángel Correa. El resultado dejó sensaciones divididas, pero la ejecución futbolística de los universitarios dejó claro quién manejó los tiempos y quién sufrió para sobrevivir.

Las estadísticas también cargan hacia el lado regiomontano: cuatro duelos seguidos sin derrota ante los celestes (1 triunfo y 3 empates) y tres partidos consecutivos sin caer frente a Cruz Azul en el Volcán (2 victorias y 1 igualdad). Además, Tigres suma siete juegos sin perder en casa entre Liga y Liguilla, una racha que convierte el desafío cementero en una misión de alto riesgo.

Aun así, la Máquina no renuncia al sueño. El plantel confía en dar la campanada, silenciar el Universitario y asegurar una final con sabor a Navidad, antes de viajar a Qatar para enfrentar a Flamengo. Para Cruz Azul, no hay espacio para cálculos, ya que es ganar o despedirse. Para Tigres, la oportunidad es clara: cerrar la obra y volver a una final más.

Minuto a minuto de Tigres vs Cruz Azul; hoy, sábado 6 de diciembre