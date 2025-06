Cristiano Ronaldo apaga rumores de su llegada al Monterrey para jugar el Mundial de Clubes; "Es una decisión prácticamente tomada"

En los últimos meses trascendió el rumor de que Cristiano Ronaldo se convertiría en jugador de los Rayados de Monterrey para disputar el Mundial de Clubes como refuerzo estrella. Sin embargo, el astro portugués se encargó de apagar la ilusión en la conferencia de prensa previa a la final de la Liga de Naciones de la UEFA.

De hecho, el capitán de Portugal reveló que recibió demasiadas invitaciones de distintos equipos para jugar el torneo de clubes más importantes del mundo.

"Algunas cosas tienen sentido hablarlas, otras no, y, como dice una persona, no puedes participar en todo. Tienes que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Es una decisión prácticamente tomada de mi parte no ir al Mundial de Clubes, pero he tenido bastantes invitaciones para ir" declaró el 'Bicho'.

Quien fue campeón del mundo como jugador del Manchester United y del Real Madrid, aseguró que su enfoque está puesto en la final contra España.

"Esto es irrelevante en este momento. No tiene sentido hablar de nada más que del equipo nacional" concluyó.

