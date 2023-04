Comisión de Árbitros abre investigación sobre Fernando Hernández por golpear a jugador del León

El árbitro Fernando Hernández está en centro del huracán luego del empate a dos goles entre América y León en el Estadio Azteca.

El silbante fue captado golpeando con la rodilla a Lucas Romero, jugador del León luego de que exigieran que el primer gol de las Águilas se invalidara por una mano previa.

Ante esta situación, la Comisión de Arbitraje ha informado que el nazareno será investigado por lo sucedido en el Coloso de Santa Úrsula y que quedó captado en fotografías y video de la transmisión del encuentro.

"La Comisión de Árbitros informa que se abrirá un proceso de investigación sobre los hechos acontecidos con el árbitro Fernando Hernández en el partido América vs. León, correspondiente a la Jornada #13 de la Liga MX. La resolución será dada a conocer a la opinión pública", informó el ente disciplinario.

Comisión de Árbitros

Por su parte, Rodolfo Cota, meta del León, prefirió no entrar en polémica, aunque sí reconoció que reclamó fallas arbitrales durante el encuentro.

"No le he puesto mucha atención a lo que pasó, creo que fue algo accidental, había mucha gente y queda en eso. Hay que poner más atención en otro tipo de cosas que son más importantes, yo lo que reclamaba eran unas jugadas en las que había mano o no, de lo otro había mucha gente porque estábamos alegando", declaró el portero del cuadro Esmeralda.