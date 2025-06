Chucky Lozano reveló que estuvo cerca de ser jugador del PSG; "Fue sorpresa porque no sabía"

Hirving "Chucky" Lozano tiene una carrera destacada y un paso memorable por el futbol europeo, donde se convirtió en ídolo del PSV neerlandés y logró ser campeón de liga con el Napoli tras una sequía de 33 años sin conquistar la Serie A. Sin embargo, antes de convertirse en jugador del conjunto italiano, estuvo a una firma de ser refuerzo del París Saint-Germain, actual campeón de la Champions League.

En ese entonces, el PSG tenía figuras de la talla de Neymar, Kylian Mbappé, Ángel di María, Marco Verratti o Edinson Cavani, entre otros.

"Antes de ir al Napoli (en 2019) tenía la oportunidad de ir al PSG, a París. Me lesioné del colateral y me fui unos días a Disney París con mi familia. Le avisé a mi representante Mino que me iría unos días. Nos íbamos a quedar una semana y a los dos días me habla Mino y me dice 'te tienes que regresar con nosotros mañana, te veo en el aeropuerto de París para que te regreses conmigo, porque vas a viajar con el director deportivo del París" declaró Lozano en entrevista con Vamos Show.

"Fue sorpresa porque no sabía, me llama, le dije a mi esposa 'vámonos', nos regresamos, platicamos, estaba casi hecho y cuando aterrizo estaba De Ligt, el central, que también lo iban a fichar" agregó.

El Chucky, actualmente futbolista del San Diego FC de la MLS, reveló que la negociación se cayó tras la salida de un directivo importante del PSG que, aunque no dio nombres, podríamos pensar que se refirió a Antero Henrique, quien se fue en julio de 2019 después de que el técnico Thomas Tuchel se proclamara en su contra.

