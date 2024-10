Christian Martinoli, Luis García y Zague revientan a la Selección: “No tienen talento y calidad”

El empate de la Selección Mexicana (2-2) ante el Valencia generó críticas por la forma den la que jugó el cuadro que dirige Javier Aguirre.

Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves ‘Zague’ no se guardaron nada y destrozaron a la escuadra Tricolor.

“Es una muestra de que la Selección B no tiene talento para ganarle al Valencia que venía destrozado y con el equipo de tercera división en su mayoría”, expresó Luis García.

El apodado ‘Doctor’ puntualizó que “la selección vive un proceso que no está bien hace algún tiempo”, descartó que con Javier Aguirre y Rafa Márquez se vaya a solucionar porque no tienen “una varita mágica a cambiar todo este asunto”.

Futbolísticamente Martinoli señaló que “la Selección Mexicana no tiene ritmo, no tiene velocidad, lleva mucho tiempo inmiscuido en juegos donde se le acelera el juego y se le complica, nunca cambia la velocidad a favor cuando tiene la pelota, son muy pocos los chispazos que trata de generar”.

El cronista de Azteca piensa que “mientras esto siga así” la situación en partidos con rivales de mayor envergadura “con jugadores que tienen mayor calidad, te terminan complicando”.

Christian Martinoli ve de momento en la Selección Mexicana “un equipo que no acompaña, no está hilvanado, no hay la calidad que estamos esperando que en algún momento pueda dar el do de pecho”.

Luis Roberto Alves ‘Zague’ no se quedó atrás con las críticas, incluso mencionó que Javier Aguirre está lejos del objetivo que se planteó.

“Con actuaciones como esta no vas a reconquistar al público con actuaciones tan un futbol cansino con una selección que no muestra hambre. Hoy vimos un Vasco mirando el tiempo, pero no se genera una energía que la afición quiere encontrar en su selección”, expresó el examericanista.

Zague coincidió con sus compañeros al mencionar que México atraviesa por “la falta de talento, es una cosa muy notoria, siguen faltando muchos elementos para por lo menos ser competitivo”.

