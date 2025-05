Christian Martinoli elogia a André Jardine antes del duelo contra Cruz Azul; "Es el mejor entrenador de la Liga MX"

Desde su llegada al banquillo del Club América para el Apertura 2023 de la Liga MX, André Jardine ha logrado cambiar el entorno del equipo azulcrema, consiguiendo no solo una escuadra con un estilo de juego propio, sino también varios campeonatos para sus vitrinas.

Lo hecho por el entrenador brasileño, quien fue campeón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección de Brasil, ha generado gran admiración y respeto en el futbol mexicano.

Una muestra de ello fueron las recientes palabras de Christian Martinoli, narrador estrella de TV Azteca, quien pese a ser un comunicador antiamericanista, no dudó en reconocer el trabajo del estratega en su paso por la organización de las Águilas.

En uno de los espacios de la cadena, Martinoli aseguró que tras lo mostrado en el Clausura 2025 y la experiencia acumulada, Jardine es sin duda alguna, el mejor entrenador del balompié azteca.

En su participación junto a Luis García, Christian añadió que más allá del trabajo de André Jardine, será difícil recordar al equipo del brasileño dentro de veinte años.

"El América tiene al mejor entrenador de la liga. Yo no sé si en 20 años siga aquí, pero si llegamos a estar, cuando yo te diga en 20 años que me digas a los cinco mejores Américas de todos los tiempos, te vas a acordar del de los 80’s, pero no sé si te vayas a acordar de este que gana muchos campeonatos", mencionó.

El siguiente reto para América en el torneo mexicano será Cruz Azul, un duelo con gran historia que permitirá a una de las dos instituciones llegar a la final.