Chivas: Veljko Paunovic pide que no se cuestione a sus jugadores porque están en buen momento

Los comandados por Veljko Paunovic consiguieron una victoria más en casa, lo que hace que el Rebaño permanezca como líder de la tabla general.

El partido pintaba para que Chivas tuviera un marcador más abultado, pero la gran actuación de Antonio Rodríguez evitó que metiera más goles.

Con esta victoria, el equipo rojiblanco mantiene el invicto y liga 4 victorias y un empate en el arranque del torneo.

Paunovic reconoce el gran trabajo de su equipo y considera que se encuentra en un buen momento, situación por lo que busca que no le generen ruido y distraigan a sus jugadores.

“Estamos en un buen momento, por favor no me toquen a nadie”, expresó el serbio-español.

El estratega también habló de la gran cantidad de jugadores que tiene en su redil, por lo que considera que el tema de “Cone” Brizuela está bien, no se trata de ningún inconveniente y cuenta con él para futuros encuentros.

También resaltó el tema de “Pocho” Guzmán, asegurando que el jugador a traviesa un momento difícil de entender, situación que puede ser por el poco tiempo de recuperación y por lo acontecido en el torneo pasado.

Por último, a Veljko no le gustó la multa que le hicieron, hasta mencionó que ya no puede hablar del arbitraje.

“No puedo hablar del arbitraje. Cuando me sobra el dinero lo dono para una buena causa, este dinero no me sobra y ojalá se utilice para una buena causa”, así lo externó Paunovic.