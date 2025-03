Chivas tiene que ser el mejor equipo de México, asegura Amaury Vergara; "Chin... a mi madre si no"

El presente del Guadalajara no es el mejor y está lejos de si quiera tener ilusionada a su afición. Sin embargo, su dueño, Amaury Vergara, está convencido de regresar a las Chivas a lo más alto del futbol mexicano y así se lo hizo saber al gran campeón del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

Después de una nueva eliminación en manos del América, su acérrimo rival que además se encargó de presumir que es el actual tricampeón del futbol mexicano, el Rebaño está en un momento donde debe encontrar ilusión y como no la encuentra dentro del campo de juego, el dueño del club la siembra fuera de él.

Durante el evento Extravaganas 2025 llevada a cabo en el estadio Akron, Amaury recordó los deseos y la visión de su padre Jorge, exdueño del Rebaño.

“Mi sueño es el mismo que mi jefe: Chivas tiene que ser el mejor equipo de México, todos los días, todos los días. Y, para que veas que no estoy de dientes para afuera, y lo vamos a lograr Julio, y lo vamos a lograr. Vas a ver, como dices tú, chingo a mi madre si no" fueron las palabras de Vergara.

Esta frase la dijo antes de empatar el clásico de Liga MX y la posterior eliminación en CONCACAF.

"Con mucho respeto a mi mamá que está allá arriba. Mamá: no tiene que ver contigo, así se dice. Y no tengo pelos en la boca, me comprometo enfrente de todo el mundo que todos los días, todos los días me la juego por Omnilife y por Chivas, todos los días, todos los días, y entre más me dicen que no puedo, más huevos le voy a echar, Julio, te lo juro" agregó con emoción.

