Gabriel Milito entendió en dónde está. La exigencia del Guadalajara no se puede resumir a una elección de objetivos y así lo manifestó el técnico del Rebaño, previo a su debut en la Leagues Cup.

Las Chivas se presentan esta noche en una nueva edición de la justa que enfrenta a equipos de la Liga MX y de la MLS, con la firme idea de ganarla, sin excusas y con el objetivo bien trazado desde que arrancó el semestre.

“Cualquiera está en condiciones, el calendario es exigente, pero al final, cuando hay ilusión y deseo, el desgaste no cuenta. Este plantel está preparado, sin excusa ni dificultad. Es demasiada grande la ilusión y el sueño por sacar estos partidos y cuando esto se impone lo demás queda de lado. Así lo sentimos todos. Si para nosotros todos los partidos son finales, en este torneo lo son aún más”, aseveró Milito.

Por su parte, José Castillo, defensor rojiblanco, respaldó la idea de su entrenador y manifestó la intención de trascender con la playera del Guadalajara, sin importar la competencia.

“El profe nos hace mucho hincapié en ser un grupo de un mismo comportamiento. Chivas es un equipo que busca trascender, ser un grupo consistente. No ves rivales ni competencia o instancias, hay que tener una identidad de juego clara y hay que salir a ganar. Nosotros, como grupo, siempre saldremos a ganar. Le damos el mismo valor a la Leagues Cup que a la Liga MX”, lanzó el zaguero de 24 años.

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