Chivas perdió en la cancha y en "el escritorio"; la Comisión Disciplinaria acepta el error y no sanciona al Mazatlán

Chivas no pasa por su mejor momento en el torneo y para colmo, tampoco puede ganar fuera de la cancha. Después de la polémica originada por supuesta alineación indebida del Mazatlán en la derrota por el partido correspondiente a la jornada 11, la Comisión Disciplinaria aceptó una "deficiencia en el sistema", por lo que no sancionará al club cañonero y el Rebaño pierde el partido.

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol brindó la explicación por la cual Mazatlán se quedará con los tres puntos y el error de la Comisión Disciplinaria.

"De conformidad con el artículo 78 del mismo ordenamiento (Reglamento de Sanciones), para que la sanción sea efectiva, la Comisión Disciplinaria deberá notificar oficialmente a los Clubes la sanción correspondiente a través del Reporte Oficial de Sanciones a efecto de que se cumplan en sus términos las sanciones impuestas. En ese contexto, existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que NO SE CONFIGURA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE ALINEACIÓN INDEBIDA establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones"

La #ComisiónDisciplinaria informa sobre el caso del jugador de @MazatlanFC, Joaquín Esquivel. — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 27, 2023

Finalmente, Joaquín Esquivel se perderá el siguiente partido con el Mazatlán.