Ivar Sisniega sobre la polémica en el Mazatlán FC vs Chivas: Hay que revisar el reglamento de fondo, vamos llegando

En el encuentro entre Chivas y Mazatlán FC se suscitó una polémica en torno a una supuesta alineación indebida del equipo cañonero, luego de alinear a José Esquivel, quien supuestamente hilaba cinco tarjetas amarillas.

Chivas ha protestado luego de la derrota (1-3) en el Estadio Akron; sin embargo, aún no se ha dado a conocer la resolución por parte de la Comisión Disciplinaria.

Sobre esta situación, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, enfatizó que es un tema de reglamento que se debe analizar muy a fondo.

🗣️ "Hay que revisar el reglamento de fondo. Nosotros vamos llegando"



Ivar Sisniega habla sobre la polémica suscitada en el Chivas vs Mazatlán FC pic.twitter.com/TD2riU1zqP — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 27, 2023

"Es un tema relevante que hay que revisar ciertamente el reglamento. No sólo es cómo se aplica el reglamento, hay que revisarlo de fondo, nosotros vamos llegando y lo vamos a hacer, pero no voy de un sólo partido porque no es el enfoque de este día", declaró el directivo.

México busca la inauguración del Mundial 2026

Ivar Sisniega declaró que el Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodriguez, se encuentra en una reunión de FIFA con Gianni Infantino, por lo que se ausentó del Primer Congreso hacia un nuevo modelo de desarrollo del futbol infantil.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, explica la reunión del Comisionado Juan Carlos Rodriguez con Gianni Infantino, en Miami



México sigue en busca de la inauguración del Mundial 2026 🇲🇽 pic.twitter.com/wOelefsE56 — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 27, 2023

"Él está en un comité de monitoreo de la Copa del Mundo, es el representante mexicano, es una reunión rutinaria qué se lleva a cabo cada dos o tres meses y por eso no pudo estar aquí. No va por un objetivo específico", declaró El presidente ejecutivo.

Sisniega aseguró que no se han tocado temas sobre el número de partidos que albergará México en la próxima Copa del Mundo; sin embargo, señaló que siguen en busca de la inauguración.

"No lo sé (si tendrán más partidos), en reuniones que hemos tenido con la FIFA hemos hablado solamente el tema de la inauguración, pero no les puedo compartir la agenda porque no la tengo, es sólo monitoreo", agregó.

"Hay posibilidades. No nos han dicho un porcentaje, no tengo una respuesta hoy, y sí por supuesto (tienen la mano levantada)", concluyó Sisniega.

