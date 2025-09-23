Chivas, ganan o empiezan a despedirse del Apertura 2025

Las Chivas terminaron la seguidilla de partidos contra candidatos al título (Cruz Azul, América, Tigres y Toluca) con saldo de dos derrotas, un empate y apenas una victoria, balance que deja más dudas que certezas a la afición rojiblanca, de cara a las aspiraciones de realmente competir, y hasta el propio Gabriel Milito lo reconoce: Ya no tienen crédito.

Después de caer contra los Diablos (0-3), el entrenador argentino confesó que “nosotros concedimos mucho en varios partidos y no podemos conceder más. Hay que asumir y aceptar la realidad”. Contra Necaxa, esta noche en casa, están obligados a ganar para acercarse aunque sea a la zona de clasificación vía Play-In.

Por si hiciera falta un ingrediente para hacer especial este encuentro, el Rebaño se reencontrará con Fernando Gago, después de su abandono repentino para dirigir al Boca Juniors. Está al frente de unos Rayos que no han ganado como visitantes en el Apertura 2025. Fuera de Aguascalientes, tienen un empate y tres derrotas.

Milito dejó en claro que, a partir de esta jornada, las Chivas afrontarán ocho finales y en los partidos de este calibre, lo único que importa es ganar, aunque este torneo el estadio Akron no ha sido su fortaleza. En cinco partidos, han perdido tres veces, con un empate y una victoria. El Guadalajara no contará con Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez y Rubén González, por lo que quienes se perfilan para tomar la titularidad son Gilberto Sepúlveda y Omar Govea.