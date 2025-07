Chivas, con la urgencia de mostrar mejor desempeño; hoy se presentan ante su afición

Luego de una convulsa semana en Verde Valle, por las polémicas declaraciones de Javier Hernández, las Chivas se presentan en casa obligadas, más que siempre, a salir con la victoria.

El Rebaño de Gabriel Milito disputa su primer partido como local en el Apertura 2025 esta tarde cuando reciba al Atlético San Luis. El conjunto rojiblanco debutó con el pie izquierdo, al caer (1-0) ante el León, en un partido que estuvo marcado por la polémica; las Chivas no pudieron reaccionar a la anotación de James Rodríguez desde los once pasos, y se llevaron una derrota más que dolorosa en el Nou Camp. Por tal motivo, no tienen otra opción más que quedarse con los tres puntos contra los potosinos en el Akron.

El Rebaño necesita demostrar que el desempeño que tuvo a lo largo de la pretemporada no fue sólo un espejismo. Sin embargo, el Atlético San Luis es uno de los equipos que más se le ha complicado en los últimos años. Los rojiblancos únicamente han podido derrotar tres ocasiones a los potosinos, en los 10 enfrentamientos más recientes en la Liga MX, con saldo de cinco derrotas y dos empates. Las Chivas se enfrentan al Atlético San Luis con el único objetivo de ganar para tomar confianza de cara a la Leagues Cup, donde están obligadas a ofrecer una actuación más que digna.