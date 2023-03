Este septiembre se cumplirían cuatro años de la última vez que Javier 'Chicharito' Hernández disputó un partido con la Selección Mexicana. Sin embargo, siempre está presente en las polémicas alrededor del Tri. Esta vez, el delantero brindó su opinión sobre los abucheos de la afición al combinado nacional dirigido por Diego Cocca tras empatar con Jamaica en el Estadio Azteca.

El máximo goleador de la Selección Mexicana debe ser uno de los jugadores que más críticas ha recibido en los últimos años, por lo que entiende de primera mano lo que vivió Guillermo Ochoa y el resto de sus compañeros la noche del domingo en el Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, invitó a la afición a "aprender a apoyar y ser mejores fanáticos" en una transmisión en vivo de su canal de Twitch.

"Punto número uno: como fanáticos tenemos todo el derecho de exigir, pedir y quejarnos si las cosas no van como queremos. Punto numero dos. Veanlo así: tu selección va ganando, mete goles y aplaudes. Luego, tu Selección no tiene buenos resultados y te quejas. ¿No creen que es un poco extremo? ¿Dónde está el apoyo?" comenzó en su discurso Javier Hernández.

Todos podemos mejorar por el bien de nuestro país! 🇲🇽 pic.twitter.com/iWMoEXCY2F — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) March 27, 2023

"Como fanático pago, me puedo quejar... Se puede, claro que sí. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no hay apoyo a la Selección. Un partido como hoy que la neta se dominó, se tuvieron llegadas y no se perdió... No hay que celebrar pero tampoco para abuchear. Cuando tu equipo no gana soy el primero en que me quejo y espero que se me exija, pero que al segundo partido de Cocca que se abuchee creo que ahí es donde todos, si queremos llegar al quinto partido tenemos que mejorar todos. . Nosotros mejorando, ganando, pero los fanáticos aprendiendo a ser mejores y aprender la palabra apoyo." continuó.

Finalmente, Hernández puso como ejemplo a Selección Argentina, ya que "nadie quería a Scaloni y varios jugadores y ahora son campeones del mundo". Además, destacó que para que al Tri le vaya bien, depende de la unidad que haya entre equipo, afición, directivos y medios de comunicación, sin depender de nadie.

"Por eso yo soy creyente de que para que a México le vaya bien no depende del Peje (Andrés Manuel López Obrador), de Cocca, de Chicharito, de Raúl (Jiménez), del Chucky (Lozano), depende de todos nosotros para que nos merezcamos ser campeones del mundo" concluyó.

