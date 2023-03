Chicharito confesó que Diego Cocca lo llamó para la Selección Mexicana: "Tengo las puertas abiertas"

La nueva era que vive la Selección Mexicana bajo las órdenes del técnico argentino Diego Cocca presenta un nuevo esquema y nuevos nombres en el Tri como parte de un recambio generacional. Sin embargo, podría volver un viejo conocido.

Se trata de Javier 'Chicharito' Hernández, el máximo goleador en la historia del combinado azteca, que no disputó la Copa del Mundo 2022 en Qatar y que en el ciclo de Gerardo Martino brilló por su ausencia.

Si bien en la primera convocatoria del estratega bicampeón con Atlas no fue contemplado, el delantero mexicano confesó que recibió un llamado para hacerle saber que tiene las puertas abiertas de la Selección, aunque claro, tendrá que ganarse el puesto.

“Yo recibo una llamada hace tres semanas de Diego Cocca para informarme que, al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara” reveló Chicharito en la presentación de 100 Ladrillos, un proyecto del cual será socio de una empresa inmobiliaria.

Hernández, que la última vez que jugó con la Selección Mexicana fue el 6 de septiembre de 2019 en un partido amistoso, agradeció el llamado y mencionó que Cocca le dejó en claro que todos los mexicanos tienen las puertas abiertas.

“Le agradecí la atención por esa llamada y me reiteró que no nada más fue conmigo, que todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no los tenemos que ganar” concluyó.

¿CHICHARITO JUGARÁ EL MUNDIAL 2026?

Este acercamiento encendió la ilusión de quienes desean ver al máximo goleador de la Selección Mexicana de regreso en las canchas con la camiseta tricolor. Sin embargo, el puesto de delantero actualmente lo compiten Henry Martín, Santiago Giménez, incluso Rogelio Funes Mori.

La temporada pasada, Hernández convirtió 18 goles en 34 partidos disputados con el LA Galaxy en la MLS.

