Chelsea triunfa en su debut en el Mundial de Clubes; derrotaron al LAFC

A ritmo cauteloso pero disciplinado, los jóvenes del Chelsea se impusieron este lunes por 2-0 ante un Los Angeles FC voluntarioso pero falto de definición, en el debut de ambos en el Grupo D del Mundial de Clubes.

En un semivacío Mercedes Benz Stadium de Atlanta, en el sureste de Estados Unidos, el portugués Pedro Neto abrió la jornada a los 33 minutos, tras recibir un pase filtrado que aniquiló a la defensa y dejó a Lloris sin nada que hacer.

Selló el triunfo su estrella y campeón mundial Enzo Fernández, quien recibió el balón a los 79 en la puerta del arco y no desperdició.

El campeón de todas las copas europeas asedió constantemente a su rival, pero probablemente controló el ritmo, considerando los 31ºC y baja humedad del verano estadounidense, que deshidratan.

The Black and Gold intentó reorganizarse y armar desde el medio campo, provocando faltas rivales. El francés Bouanga brilló en el ataque y complicó al golero Sánchez, pero no logró empujarla al arco.

LAFC quería tener el balón y defendió con todos sus hombres al inicio. Pero Chelsea avisó primero por la izquierda con Jacskon.

Al principio los Blues dejaron jugar. LAFC probaba por el lado izquierdo con Boulanga, Tillman, mientras Delgado intentaba armar juego en el medio campo.

Chelsea parecía dominar, pero el juego se amarraba en la mitad del campo.

Luego de probar constantemente por el lado de Madueke, el ataque cambió. Tras robar el balón en el medio campo, Jackson filtró un balón con maestría para los pies de Neto. Después de sacarse de encima las defensas, disparó sin piedad al palo izquierdo de Lloris.

El remezón desacomodó un poco a LAFC.

En la segunda mitad, The Black and Gold activó desde su banca de lujo a su atacante Olivier Giroud, un viejo amor del Chelsea, artífice de la Champions League 2021. Pero el francés no apareció.

Los locales movieron la ofensiva con el ingreso del venezolano David Martínez, quien incluso obligó a volar al golero Sánchez.

Aunque también le costó afinar la puntería y recibió una amarilla, tras sucumbir ante un provocador y omnipresente Cucurella. El español también se llevó amarilla minutos después.

El DT Maresca optó por renovar su ofensiva y colocó a su nueva camisa 9, Delap.

Fresco, este sirvió un balón para Enzo Fernández, también recién ingresado, avisando a Lloris lo que vendría luego.

LAFC, en tanto, apostaba por algunas individuales.

A los 71, Ryan Hollingshead se proyectó desde mitad de terreno y disparó desde la boca del área, por encima de la valla de Sánchez.

El francés Denis Bounaga fue tal vez el atacante que más puso en aprietos a los Blues. Sus llegada fueron peligrosas en el segundo tiempo.

No logró empujarla a los 78 minutos, y poco después volvió a disparar aún derribado en el suelo, haciendo reaccionar a Sánchez.

Pero, como reza el dicho: goles que no haces, goles que te hacen.

Y otra vez Delap envió un balón a Enzo hasta el punto penal, quien controló y definió sin contemplaciones, sellando la tranquilidad del Chelsea.

El DT local Steve Cherundolo dijo al término del encuentro que estuvo contento con el "rendimiento defensivo".

Aunque admitió que les hizo falta tener una posesión más significativa, y que necesitaban ser "más precisos para ser una verdadera amenaza hoy contra el Chelsea".

"Quizá merecíamos un gol, creo que tuvimos suficientes oportunidades para marcar estos goles. Pero los guardamos para el próximo partido, para que sumemos tres puntos, eso estaría bien", agregó.

Después de este duelo, el 20 de junio Chelsea visitará al Flamengo en Filadelfia y el LAFC se batirá con el Esperance Sportive de Túnez en Nashville.