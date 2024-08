Checo Pérez y Max Verstappen, incómodos en las pruebas libres del Gran Premio de Países Bajos

El líder del Mundial de pilotos, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), aseguró que tienen encontrar “una respuesta clara” a esta primera jornada en la que no tuvieron “el ritmo suficiente en las tandas largas y tampoco en las cortas”, mientras el mexicano ’Checo’ Pérez (Red Bull) dijo que se siente “un poco mejor de lo que muestra la clasificación”, pues acabó décimo segundo ambos entrenamientos.

Tras una primera jornada en la que Verstappen acabó segundo y quinto en las dos primeras tandas de entrenamientos libres y Pérez, décimo segundo en ambas, ambos coincidieron en que todavía tienen margen de mejora y “trabajo por hacer”, según un comunicado del equipo Red Bull Racing.

Verstappen insistió en no pudieron rodar mucho en la primera tanda pero en la segunda, cuando pudieron ver la velocidad real, no tenían “el ritmo suficiente” y de momento no tienen una respuesta sobre “cómo mejorar” aunque se pasarán la tarde y la mañana de este sábado “estudiándolo”.

“Así es como hemos estado en las últimas carreras, así que no es una sorpresa, pero tenemos que trabajar para encontrar un poco más de forma de cara a la calificación de mañana”, subrayó Verstappen.

Por su parte, Pérez recalcó que han podido probar la puesta a punto de la clasificación y “parece y se siente un poco mejor de lo que muestra el orden de hoy”, pues terminó décimo segundo ambas clasificaciones.

“Las condiciones de hoy han sido complicadas, entre unos primeros libres en mojado y unos segundos en seco. He cometido un error y me he salido en la curva 12, así que he perdido un par de décimas. Pero en general tenemos trabajo que hacer, sobre todo en tandas largas, para alcanzar a los de delante”, comentó Pérez.

Asimismo, comentó que la clasificación “será importante” en Zandvoort por lo que tienes que “sacar el máximo este sábado”.

