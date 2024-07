Checo Pérez tendría una cláusula de rendimiento en su contrato; ¿Red Bull puede despedirlo?

El mal paso de Checo Pérez en la actual temporada de la Fórmula 1 se ha visto reflejado en el mundial de pilotos, donde el mexicano después de 12 fechas disputadas ha caído hasta el sexto puesto, con 118 puntos.

Sergio no ha podido levantar su nivel y es que pese a mostrar buenas cosas en los entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña, la clasificación en Silverstone fue un desastre luego de que quedara eliminado en la Q1 al atascar su monoplaza en la grava; para la carrera, una estrategia fallida le hizo no poder subir hasta la zona de puntos, por lo que no sumó unidades en la histórica pista de Inglaterra.

#Video | 🏎El mexicano Checo Pérez quedó eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el GP de Gran Bretaña, al perder el control de su auto en una curva y quedar atrapado en la grava pic.twitter.com/HB7FaSxzyw — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 6, 2024

Todo esto, según reporta Motorsport, ha generado cierta incomodidad en la escudería austriaca, que apenas hace unas semanas renovó por dos años más, es decir, hasta el 2026, al volante nacido en Guadalajara, Jalisco.

La citada fuente mencionó en una reciente publicación que Red Bull podría aplicar una cláusula para rescindir el contrato del 11 de la parrilla, en caso de que Checo caiga por más de 100 puntos en el campeonato en comparación con Max Verstappen, ya con la temporada más avanzada. Los de la bebida energética tendrían como plazo las vacaciones del verano para que el jalisciense mejore, pues en este momento, el neerlandés acumula 255 unidades.

Algo que también causó preocupación en los aficionados de Checo Pérez fue el rostro de Christian Horner, director de Red Bull, quien fue captado por la transmisión del Gran Premio de Gran Bretaña lamentando el error del mexicano en la Clasificación.

Honer ha sido uno de los defensores de Checo y es quien suele salir a desmentir los rumores sobre el volante de Jalisco, por lo que habrá que estar pendientes de sus declaraciones si es que se le llega a cuestionar sobre esta supuesta cláusula en el contrato que recién firmó Pérez.