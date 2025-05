Checo Pérez podría correr para Alpine en vez de Cadillac; "Ese sería su destino" aseguran en Inglaterra

Los amantes del automovilismo en México siguen a la espera de ver cuál será su próximo equipo favorito y eso está sujeto a ver cuál será el nuevo destino del tapatío Checo Pérez, quien a pesar de los rumores que lo colocan en Cadillac, podría terminar firmando contrato con Alpine.

De acuerdo a The Race, “se cree que Pérez está muy abierto a esa idea (firmar con Alpine), ya que obviamente sería una perspectiva más competitiva que Cadillac, especialmente en el corto plazo, lo que Pérez debe considerar dado que cumplirá 36 años en enero del próximo año”.

A pesar de su polémica salida de Red Bull, Checo sigue siendo un piloto atractivo para cualquier escudería no solo por su talento, también por el impacto económico que representa para la Fórmula 1 a través del público latinoamericano que lo apoya.

El equipo comandado por Flavio Briatore, es conocido por apostar por el talento latinoamericano ya que actualmente ascendieron al piloto argentino Franco Colapinto en lugar de Jack Doohan.

“Se entiende que, dado que el equipo de Pérez se puso en contacto con Alpine a finales del año pasado, se tuvo otra conversación con el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, para evaluar si ese podría ser un destino para Pérez el próximo año" agrega el medio inglés.

Sin embargo, Cadillac ya expresó públicamente el deseo de tener a Pérez en su parrilla.

“La baraja no es muy amplia. La selección no es muy grande, así que ves a Checo y se adapta a eso. Cuando se trata de un equipo que va comenzando (como Cadillac), la experiencia es esencial (…) no está del todo definido, hay que ganarse la posición, tener méritos” confesó Mario Andretti, jefe de la escudería Cadillac, previo al pasado GP de Miami.

