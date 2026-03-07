Checo Pérez largará 18 en el GP de Australia; George Russell conquista la pole position

George Russell partirá el domingo desde la primera posición del Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la nueva temporada de Fórmula 1.

El piloto británico firmó este sábado el mejor tiempo de la clasificación en el circuito de Albert Park, en Melbourne, y superó a su compañero italiano Kimi Antonelli y al francés Isack Hadjar (Red Bull) por 293 y 785 milésimas de segundo, respectivamente.

"Un gran día. Sabíamos que el coche tenía mucho potencial", se felicitó Russell. "Estoy deseando que llegue la carrera de mañana, creo que podemos ofrecer unas carreras bastante emocionantes al público".

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se hizo con la cuarta posición, por delante de los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quien estrena su corona de campeón de Fórmula 1.

El Top 10 lo completan el británico Lewis Hamilton (Ferrari), los Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson y del británico Arvid Lindblad, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

Lee también Gran Premio de Australia 2026: Horario y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en F1

How we line up for the Grand Prix... 👀



Here is the provisional starting grid for Sunday 👇 #F1 #AusGP pic.twitter.com/KanLRE24Lj — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

La primera gran sorpresa del curso fue el accidente del tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) durante la primera parte de la clasificación.

El equipo Alpine, en dificultades desde el inicio del fin de semana, no logró mejorar sus prestaciones y el argentino Franco Colapinto arrancará desde el decimosexto lugar.

La mala racha de Aston Martin también se prolongó el sábado, ya que el canadiense Lance Stroll no pudo participar en la clasificación y el español Fernando Alonso fue eliminado en la primera parte y arrancará desde la decimoséptima plaza.

Por detrás de Alonso estarán los dos Cadillac del mexicano Sergio Pérez y del finlandés Valtteri Bottas.

El español Carlos Sainz (Williams), que sufrió una avería al inicio de la tercera sesión de entrenamientos libres, tampoco pudo participar en la clasificación.

Lee también Presidente de la FIA asegura que la "seguridad y bienestar" guiará a la F1