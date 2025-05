Checo Pérez continúa en el radar de Cadillac para regresar a la F1; Mario Andretti da detalles

Cadillac se estará uniendo a la Fórmula 1 en 2026, convirtiéndose en la onceava escudería de la parrilla y abriendo la posibilidad de ver de regreso a Sergio Pérez, ya que contarán con dos asientos en su alineación para su debut en la máxima categoría del automovilismo y el mexicano es del gusto de Mario Andretti, asesor ejecutivo del equipo.

Desde su salida de la F1 Checo se ha convertido en el candidato natural para llegar a la escudería estadunidense por sus grandes actuaciones en Red Bull, aunque su última temporada fue terrorífica se ve muy factible su regreso a la gran circo.

Mario Andretti ya ha compartido en el pasado que el mexicano es una de las opciones para sumarse a la alineación de su temporada debut en la Fórmula 1, pero el anuncio oficial de sus pilotos podría tardar porque siguen viendo otras posibilidades.

En una entrevista con ESPN, el campeón de la F1 en 1978 aseguró que Cadillac está analizando minuciosamente quiénes ocuparán sus asientos en 2026, siendo Checo un candidato dentro de esa baraja de pilotos.

"De nuevo, no vamos a anunciar a nadie ahora. No es justo en este momento. Estamos buscando cada posibilidad. Checo (Pérez) es definitivamente una opción en la que estamos pensando. A su debido tiempo haremos los anuncios de pilotos, pero queremos estar seguros de que no dejemos nada en la mesa".

¿Quién sería el otro piloto de Cadillac para la Fórmula 1?

Otro de los candidatos más fuertes para llegar a la escudería debutante es Colton Herta, actual piloto de Andretti Global en la IndyCar. El volante de Estados Unidos confesó que no cree estar dentro de las opciones para estar en la F1, cosa que el legendario Mario refutó.

"No está definitivamente fuera, ni definitivamente dentro", sentenció Andretti en la entrevista.

El propio Colton comentó hace unas semanas que él veía muy complicado dejar su lugar en la IndyCar, ya que se trata de una decisión difícil.

Herta es visto como un buen candidato debido a su amplia experiencia en la Fórmula 3, sus grandes actuaciones en la IndyCar, donde terminó segundo en la clasificación general de 2024. Sin embargo, el gran problema que enfrenta es no tener la superlicencia, documento requerido por la FIA para estar en la F1.