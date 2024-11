Charlyn Corral explota contra la Selección Mexicana: "Si no me respetan, prefiero no estar"

Charlyn Corral, una de las más importantes referentes del futbol femenil en México sigue ganado reconocimiento en su trayectoria.

Un hecho que hace incomprensible para la delantera de Pachuca su ausencia de la Selección Mexicana Femenil, pese a múltiples campeonatos de goleo.

Corral, con una trayectoria importante en España, aseguró que no se sintió cómoda con el Tricolor en su último llamado y pidió respetar su carrera.

“Es un tema un poquito complicado porque también es cierto que no he ido a Selección, pero también ha sido de ambas partes, tanto de ellos como mía. Creo que mi último capítulo con Selección no fue tan de mi agrado (...) creo que soy una jugadora que no merece un trato diferente, sin embargo sí respetar mi trayectoria, muchas veces no ha sido así. Si no me requieren, si no creen que todavía puedo aportar, yo doy un paso al costado, y en ese sentido hemos estado los dos en el mismo canal”.

Corral, agregó que en la Selección Mexicana deben estar las mejores jugadoras, y en su opinión eso no ocurre. Ya que sus números no dejan duda de su trabajo arduo en la cancha.

“Mis números hablan por sí solos (...) y sin embargo no estoy ahí, yo creo que ahí deben estar las mejores, pero también llega un punto donde si yo no estoy y no voy a ser respetada, pues también prefiero no estar. Si el día de mañana las cosas cambian, si el día de mañana me dan ese lugar, que yo creo que mis números por sí solos hablan, pues va a cambiar la situación, en este momento yo estoy tranquila porque sigo haciendo mi trabajo lo mejor posible”, finalizó.