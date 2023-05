Después de un torneo de altibajos y de muchas contrastes, Cruz Azul tratará de quitarse los fantasmas que lo persiguen si vencen al Atlas en el repechaje. No entrar a la liguilla “sí es un fracaso”.

“Si sería un fracaso (el no entrar a liguilla) para nosotros por el plantel, por el equipo que somos. Estamos a un partido, pero como lo dije es un partido muy complicado, un gran rival, así que tenemos que pelearlo a muerte y buscarlo hasta el final”, señaló el mediocampista en conferencia de prensa.

Charly reconoce que la llegada del Tuca Ferretti los benefició, ya que pudieron mejorar en todos los sectores y corregir esos detalles que les ocasionaba perder puntos al inicio del Clausura 2023.

Lee también: Cruz Azul remata el precio de los boletos para el juego contra el Atlas

Charly Rodríguez acepta que no entrar a liguilla “es un fracaso” - Foto: Edgar Enríquez

“Mucha. Creo que todos mis compañeros lo han externado. Desde que él llegó, la confianza que nos ha dado para ir corrigiendo esos detalles que ahora son importantes y que no podemos cometer para liquidar estos partidos, así que sabemos de la experiencia que tiene en fases finales y nos estamos preparando muy bien para el día sábado dar un gran paso y afrontar de la mejor manera la liguilla”.

En la presente temporada, Rodríguez lleva 1319 minutos, dos anotaciones y se ha convertido en el referente de La Máquina, incluso lo han catalogado como el mejor mediocampista del certamen. Esto no le quita el sueño al cementero y aseguró que se debe al juego en conjunto así como lo que ha aprendido del estratega celeste.

“Como lo comenté en su momento, fue un golpe duro para mi (su lesión) por como venía, por cómo me sentía. Todo pasa por una razón. Cada vez me siento mejor, con una gran confianza y así me siento dentro de los partidos. Me gusta seguir aprendiendo, mejorando. Cuando uno piensa que ya está todos, es cuando viene esa bajada. El poderle aprender a Ricardo tantas cosas y a mis compañeros, nos ha venido bien. Contento por sentirme así, sé que puedo seguir creciendo y mejorando”, sentenció Carlos Rodríguez.