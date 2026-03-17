Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Octavos de Final, HOY, martes 17 de marzo

Este miércoles continúan los Octavos de Final de la Champions League, con los encuentros de vuelta, en busca del boleto a la siguiente ronda.

Bodo/Glimt, Real Madrid y el Paris Saint-Germain llegan con ventaja, mientras que el Bayer Leverkusen y el Arsenal llegan igualados a un gol.

El equipo noruego goleó 3-0 al Sporting Lisboa en el encuentro de vuelta y tiene todo en sus manos para un histórico boleto a la ronda de los Cuartos de Final. Aunque va a Portugal para el compromiso.

Mismo caso que el Real Madrid. Los Merengues golearon 3-0 a los Citziens que buscarán en casa la remontada que los meta a la siguiente fase.

El PSG también llega con ventaja de tres goles, luego de golear 5-2 en la ida al Chelsea; hoy el compromiso será en Stamford Bridge.

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EFE:ADAM VAUGHAN

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Champions League?

Estos son los cuatro partidos de la UEFA Champions League para este martes 17 de marzo.

Sporting de Lisboa vs Bodo/Glimt/ 11:45 horas/ HBO Max, TNT y TNT Sports

Arsenal vs Bayer Leverkusen/ 14:00 horas/ FOX One y FOX

Manchester City vs Real Madrid/ 14:00 horas/ HBO Max, TNT y TNT Sports

Chelsea vs PSG/ 14:00 horas/ HBO Max

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