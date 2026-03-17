Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Octavos de Final, HOY, martes 17 de marzo

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Este miércoles continúan los Octavos de Final de la Champions League, con los encuentros de vuelta, en busca del boleto a la siguiente ronda.
Bodo/Glimt, Real Madrid y el Paris Saint-Germain llegan con ventaja, mientras que el Bayer Leverkusen y el Arsenal llegan igualados a un gol.
El equipo noruego goleó 3-0 al Sporting Lisboa en el encuentro de vuelta y tiene todo en sus manos para un histórico boleto a la ronda de los Cuartos de Final. Aunque va a Portugal para el compromiso.
Mismo caso que el Real Madrid. Los Merengues golearon 3-0 a los Citziens que buscarán en casa la remontada que los meta a la siguiente fase.
El PSG también llega con ventaja de tres goles, luego de golear 5-2 en la ida al Chelsea; hoy el compromiso será en Stamford Bridge.
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¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Champions League?
Estos son los cuatro partidos de la UEFA Champions League para este martes 17 de marzo.
- Sporting de Lisboa vs Bodo/Glimt/ 11:45 horas/ HBO Max, TNT y TNT Sports
- Arsenal vs Bayer Leverkusen/ 14:00 horas/ FOX One y FOX
- Manchester City vs Real Madrid/ 14:00 horas/ HBO Max, TNT y TNT Sports
- Chelsea vs PSG/ 14:00 horas/ HBO Max
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