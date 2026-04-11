Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Horario y canales para ver la final del Masters de Montecarlo; este domingo, 12 de abril

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner renovarán su rivalidad “Sincaraz” cuando se enfrenten el domingo en la final del Masters de Montecarlo, con el ranking número 1 en juego.

Sinner, cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam, recuperará el primer puesto si vence a Alcaraz, ganador de siete títulos de Grand Slam y campeón defensor de Montecarlo.

Sinner alcanzó su primera final en Montecarlo al derrotar el sábado por 6-1, 6-4 a Alexander Zverev por octava vez consecutiva. En su semifinal, Alcaraz eliminó a la esperanza local Valentin Vacherot por 6-4, 6-4, y cerró con una sublime dejada.

Alcaraz lidera el cara a cara 10-6 de cara a su novena final. Ambos jugadores buscan el 27mo título de sus carreras.

Sinner arrasó en Indian Wells y Miami y se convirtió en apenas el cuarto hombre en llegar a la final en los tres primeros torneos Masters de la temporada, igualando a Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) y Novak Djokovic (2015).

Los dos títulos de Alcaraz este año incluyen el Abierto de Australia, donde derrotó a Djokovic y se convirtió en el hombre más joven en ganar los cuatro grandes del tenis.

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Carlos Alcaraz en las semifinales del Masters de Montecarlo - Foto: EFE

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la final del Masters de Montecarlo?

Domingo, 12 de abril

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner | 7:00 de la mañana (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ATP Tennis TV, ESPN y Disney+ Premium.

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