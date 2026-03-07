Leo Lavalle confía en que el tenis mexicano llegará a Los Ángeles 2028

Existe una esperanza para que el tenis mexicano regrese a los Juegos Olímpicos. Leonardo Lavalle, uno de los mejores exjugadores de México, confía en que la representación nacional construirá un camino rumbo a la próxima justa veraniega de Los Ángeles 2028.

“Es necesario seguir soñando y pensar que todo es posible. Tuve la oportunidad de estar en dos Juegos Olímpicos [Seoul 1988 y Barcelona 1992] y fue increíble. Es una experiencia que jamás olvidas”, recordó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Hace un año y siete meses, en la pasada justa de París 2024, la delegación mexicana no tuvo representación en tenis.

Una ausencia que se resintió después de que, durante las ediciones pasadas de Río 2016 y Tokio 2020, se tuvo la participación de referentes como Santiago González, Miguel Ángel Reyes-Varela, Renata Zarazúa y Giuliana Olmos.

Para Leonardo Lavalle, quien en el presente es analista y comentarista de ESPN, es necesario construir una cantera de tenistas mexicanos.

Un proyecto que —a largo plazo—ofrezca mayor acceso al conocido como deporte blanco, más aún que respalde a los jóvenes talentos menores de 14 años.

“Creo que tenemos muchos talentos menores de 14 años. Muchas veces se pierden en la etapa de juvenil a profesionalismo. Hay muchísimo trabajo que debe hacer la federación y sobre todo, que haya una mayor cantera de jugadores”, sentenció.

