Carlo Ancelotti explota por racismo contra Vinícius Júnior: “Un estadio grita mono a un jugador, hay algo malo en esta liga”

Real Madrid no levanta cabeza tras su dolorosa eliminación de la EUFA Champions League ante Manchester City a media semana.

En el partido correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga, el conjunto de Carlo Ancelotti volvió a tropezar, ahora con el Valencia en el Estadio de Mestalla.

Sin embargo, el tema futbolístico pasó a segundo termino con lo sucedido en las tribunas del inmueble valenciano.

El director técnico del Real Madrid salió molesto al finalizar el compromiso y tomó la decisión de no dar declaraciones sobre lo que se vivió sobre el terreno de juego.

“Yo no quiero hablar de futbol. [Quiero hablar] de lo que ha pasado aquí, creo que es más importante que una derrota”.

El estratega italiano no dejó pasar la oportunidad de señalar que es grave el tema de racismo que se vive en el futbol español.

“Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar, es bastante evidente. Que un estadio grita mono a un jugador y que un entrenador piensa quitar a ese jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga”.

“Él (Vinícius Júnior) no quería continuar. Después le he dicho no me parece justo que tú tienes que parar el partido porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima”.

“LaLiga tiene un problema. Estos episodios de racismo, para mí, tienen que parar el partido No puede pasar porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios”.

“Aquí es un estadio que insulta a un jugador por racismo. El partido tiene que parar, no hay otra manera porque la imagen es muy mala. Han insultado desde el primer minuto”.