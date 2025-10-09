Carlo Ancelotti, el técnico de selecciones mejor pagado; ¿cuánto gana Javier Aguirre?

Según el diario italiano, La Gazzetta dello Sports, el director técnico de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti es el mejor pagado del mundo.

El famoso periódico italiano dio a conocer el Top 10 de lo que se les paga a los seleccionadores nacionales de cara al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, el cual encabeza el famoso “Carletto”.

La publicación menciona que Ancelotti, quien llegó a Brasil este año, para clasificarlos a la Copa del Mundo, percibe un sueldo de 10.9 millones de dólares al año. Casi el doble del resto de la lista.

Carlo Ancelotti tiene en su currículum más de 30 títulos ganados, entre ligas locales y torneos internacionales. Entre estos, cinco Champions League.

Lee también Antecedentes entre México y Argentina en el Mundial Sub 20; lidera la Albiceleste

Carlo Ancelotti debuta con Brasil contra Ecuador en Eliminatorias de Conmebol / Foto: AFP

¿Cuánto gana Javier Aguirre?

Fuera del Top 10 mencionado por la Gazetta dello Sports está el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre. Pero parece que debería estar.

Según filtraciones que realizó TV Azteca en meses pasados, “El Vasco” debería estar por lo menos en el octavo sitio, ya que gana 2.9 millones.

Lee también Gilberto Mora se queda sin Mundial; el juvenil tendrá que reportar con los Xolos de Tijuana

Javier Aguirre sabe que tendrá una gran exigencia. Foto: IMAGO7

Los otros millonarios

En el segundo puesto de esta lista se encuentra Thomas Tuchel, el alemán que está a cargo de Inglaterra, quien devenga 6.8 millones al año.

Después viene Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, que cobra 5.6 mdd.

El exdefensa central italiano, Fabio Cannavaro, quien acaba de tomar las riendas de Uzbekistán, ganará 4.6 millones, los mismos que el español Roberto Martínez, quien dirige a Cristiano Ronaldo en Portugal.

Al técnico de Francia, Didier Deschamps, le pagan 3.8 millones.

El veterano Marcelo Bielsa dirige a Uruguay por 4 mdd.

Ronald Koeman está al frente de Países Bajos por 3.4 millones.

El argentino Gustavo Alfaro, quien es el entrenador de Paraguay y cobra 2.8 millones de dólares al año.

Y en el último sitio del Top 10 está increíblemente el campeón del mundo, el argentino Lionel Scaloni, quien devenga solamente 2.6 mdd.