Canelo Álvarez orgulloso por cumplir su sueño de niño; ser ícono del deporte mexicano

A lo largo de la historia, México ha tenido grandes íconos en el deporte, figuras que han marcado una época, dejando —además de récords en su paso por la cancha, ring, pista o diamante— un legado e influencia que es transmitido muchas veces.

Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela y Julio César Chávez son algunos de esos referentes.

Una lista de leyendas en la que ya se encuentra el pugilista tapatío Saúl Canelo Álvarez, quien luego de innumerables éxitos, se mostró orgulloso por tener un lugar entre los más grandes atletas mexicanos de todos los tiempos.

“Siempre he querido el reconocimiento, hacer historia, ser uno de los mejores, ser uno de los más grandes de México. Estoy ahí y eso me llena de mucho orgullo. Estoy logrando el objetivo que me puse cuando era niño”, mencionó —emocionado— Álvarez, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Saúl, quien pasado mañana enfrentará (en Riad, Arabia Saudita) al cubano William Scull por el título indiscutido del peso supermediano, reconoció que su camino para llegar a la cúspide del deporte nacional e internacional no ha sido sencillo, teniendo que realizar sacrificios que han encontrado motivación en el gran amor que le tiene al boxeo.

“Todo vale la pena al amar lo que haces. No quiere decir que es fácil. Dicen que, al hacer lo que amas, dejas de trabajar. Siempre he amado lo que hago y disfruto cada momento que vivo en el boxeo. Los sacrificios se hacen y se tienen que hacer para estar en el lugar que estoy; vale por completo la pena”, añadió.

Canelo Álvarez, quien este año cumplirá dos décadas en los encordados, agradeció el apoyo incondicional de los aficionados, reiterando su deseo de regalar un triunfo más, que ahora sí elimine las dudas de todos sus detractores.

“[Estoy] agradecido por el apoyo en toda mi carrera. Vamos por otro triunfo... Es de todos. Espero disfruten la pelea y de lo que estamos haciendo los mexicanos”, finalizó.