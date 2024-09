Canelo Álvarez lanza advertencia a Edgar Berlanga: “Haré que sienta mucho dolor”

Quedan pocos días para que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se vuelva a ver cara a cara a Edgar Berlanga, su próximo rival y ya tiene claro cuál será su estrategia.

Álvarez Barragán y Berlanga desde las conferencias previas han intercambiado advertencias, en esta ocasión fue turno del mexicano quien fue contundente con el estilo de pelea que mostrará este 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor”, comentó en Canelo en entrevista con TUDN.

Saúl comentó en la charla que tiene este objetivo porque el puertorriqueño ha hablado mucho y duda que tenga esa habilidad que tanto presume con palabras.

“A los que les he dicho (sobre no tener compasión) y los que se han comportado así los he terminado antes de los 12 asaltos y este no va a ser la excepción”, añadió.

Canelo expondrá sus títulos supermedianos del Consejo Mundial, Organización Mundial y Asociación Mundial de Boxeo, tiene la confianza de retenerlos sin problema alguno.

“Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte”, aseguró.

