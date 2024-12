Canelo Álvarez habría rechazado 70 millones de dólares para pelear con Benavidez; "No quiere pelear conmigo porque me tiene miedo" El boxeador tapatío no pelearía contra Benavidez por menos de una bolsa de 150 a 200 millones de dólares

Confirmaron que Canelo Álvarez no quiso enfrentar a David Benavidez. Foto: Especial