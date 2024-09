Camila Osorio se siente local en el Guadalajara Open

Guadalajara.— Pocas son las tenistas que han logrado ganarse el cariño de los fanáticos tapatíos desde la creación del Guadalajara Open.

Una de ellas es la colombiana Camila Osorio, única representante de Sudamérica en el torneo mexicano en su presente edición, a quien alegra jugar ante afición tan entusiasta.

“Lo he dicho siempre, me encanta el público mexicano y su cariño para nosotras. No soy mexicana, pero me hacen sentir como una... Es jugar como local. Eso me da fuerza para estar en la cancha dando una buena representación”, dijo.

Con una gran sonrisa y su característica estrella en la mejilla, la colombiana reiteró su emoción por estar en México.

“Siempre me encuentro feliz de estar en México. Me gustan las condiciones, la forma en la que se vive el tenis y espero aprovecharlo para estar aquí el mayor tiempo posible. Estoy jugando muy bien y me siento muy tranquila para poder hacer una buena actuación”, declaró.

Osorio desea avanzar a las rondas finales.