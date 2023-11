Cameron Percy termina como líder en la primera ronda del WWT en Los Cabos; Sebastián Vázquez, el mejor mexicano

Este jueves comenzó la primera ronda del World Wide Technology Championship en Los Cabos en el prestigioso El Cardonal, el campo de golf diseñado por Tiger Woods, con buenas noticias para los golfistas mexicanos.

Lee también VIDEO: Mexicanos, seguidores de Boca Juniors, son agredidos por fanáticos de Fluminense

Sebastián Vázquez, quien fuera el mejor representante nacional en el México Open at Vidanta en abril de este año, está ubicado justo en el límite de los golfistas que pasarían el corte este viernes, tras terminar la primera ronda en 2 bajo par. El capitalino se recuperó de una primera vuelta irregular en la que tuvo tres bogeys entre los hoyos 8 y 9; sin embargo, a partir del hoyo 10 su fortuna cambió. Conectó birdies en los hoyos 10, 15 y 18 para cerrar en 2 bajo par la primera ronda.

"Las cosas se voltearon muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos venía +1 pero me mantuve calmado, duele cuando cometes esos errores pero me quedaban 9 hoyos y confié en que le estaba pegando bien. Logré hacer un birdie, me calmé y le pegué muy bien la segunda vuelta" declaró Vázquez.

Lee también Tuca Ferretti hace su primer coraje en ESPN por culpa de Álvaro Morales

Isidro Benítez mostró positivismo al finalizar su participación el primer día. Después de tres bogeys en la segunda vuelta, cerró la primera ronda con un eagle que le dejó buenas sensaciones para encarar el segundo día de acción. José Cristobal Islas y Roberto Díaz este viernes intentarán sumarse a la lista de mexicanos que pasen el corte.

El líder de la primera ronda fue el australiano Cameron Percy. El veterano de 49 años cerró una excelente jornada en 10 bajo par, producto de 8 birdies y un eagle sin errores. El colombiano Camilo Villegas, fue el mejor latinoamericano ubicado entre los primeros 10 con 8 bajo par.

Lee también Martina Navratilova y Chris Evert no entienden las quejas de las tenistas en las WTA Finals