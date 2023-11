Tuca Ferretti hace su primer coraje en ESPN por culpa de Álvaro Morales

ESPN respondió a los "fichajes bomba" de TUDN con la contratación del técnico Ricardo 'Tuca' Ferretti. El brasileño ya estuvo en dos ediciones de Futbol Picante y hasta comentó el primer tiempo del Atlético de San Luis vs América.

Pero al tratarse de Ricardo Ferretti, los corajes van de la mano y ya sufrió el primero por culpa de Álvaro Morales y el América de André Jardine.

'Alvarito' aseguró que en este Apertura 2023 no hay equipo que pueda ganarle a las Águilas, líderes del torneo, y el Tuca explotó, asegurando que hay mínimo cuatro equipos capaces de vencer a los azulcrema.

"Eso es una total mentira. Ya cállate Álvaro, no me dejas discutir, no me dejas hablar. Estás diciendo una tontería, sí hay equipos que le pueden ganar al América, ¿cómo chingados no?", lanzó el exestratega de Cruz Azul.

"Tigres, Monterrey, Toluca, León... Los torneos pasados estaban igual y qué pasó, vino Chivas y les ganó"



Álvaro Morales le respondió que Tigres no ha podido con América y que "mínimo se comió seis de las últimas ocho derrotas" que sufrieron contra las Águilas.