Caliente se convierte en patrocinador de la CONCACAF Champions Cup en la rama varonil y femenil

Cada vez falta menos para el comienzo de la CONCACAF Champions Cup y las semifinales de la CONCACAF W Champions Cup; sin embargo, este martes anunciaron a Caliente como nuevo patrocinador regional.

En un evento que contó con la presencia de Heidi Pellerano, Directora Comercial de CONCACAF, y de Fernanda Sainz, Directora de Marketing de Caliente, se anunció esta nueva alianza comercial que será multianual y que involucra al torneo en la rama varonil y femenil.

“Son dos competencias muy críticas en el desarrollo del futbol en la región y para nosotros es importante tener este compromiso para crecer juntos. Por eso tenemos una relación multianual y exclusiva”, declaró Heidi Pellerano.

La directora comercial de CONCACAF presumió el crecimiento del torneo en redes sociales y el impacto que ha tenido en la afición, con más de 4 millones de interacciones a los distintos contenidos sobre el mismo.

“Es la evolución de cómo la afición está interactuando con la competencia, nosotros queremos evolucionar para la afición”, agregó.

Por su parte, Fernanda Sainz, mencionó que “empezamos con la Con Copa Oro y ahora es el siguiente paso. Para nosotros la Champions Cup es una competencia sumamente importante. Esta alianza nos ayuda a tener giveaways de playeras, boletos… nuestra filosofía es acercar a nuestros usuarios y abrirles la puerta para que disfruten de más cerca su deporte favorito”.

Finalmente, destacó que “es muy importante para nosotros impulsar el futbol femenil”.

Así, la casa de apuestas busca dar un salto para dejar de ser referentes a nivel nacional y tener impacto a nivel regional.

