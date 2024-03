Cabecita Rodríguez ha generado una millonada con sus fichajes en los últimos años

Jonathan Rodríguez exjugador de Santos Laguna, Cruz Azul y América en la Liga MX ha concretado un nuevo pase en su carrera.

El uruguayo ha sido de los jugadores que más movimientos ha tenido en los últimos años, generando cerca de 28 millones de dólares por estos.

A finales del 2018 el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez dejó al Santos Laguna para ser fichado por Cruz Azul.

La operación se habla fue de cerca de 12 millones de dólares según el sitio especializado Transfermarket.

Con La Máquina, el Cabecita brilló, fue parte del noveno título del equipo y cuando parecía que haría huesos viejos en el equipo se encaprichó, escuchó el canto de las sirenas y se fue al fútbol de Arabia en el 2022, al Al Nassr por seis millones de dólares.

Pero la apuesta de Jonathan Rodríguez no resultó, por lo menos no en el aspecto deportivo, ya que no le alcanzó para ir a la Copa del Mundo de Qatar pero sí para seguir que el futbol mexicano siguiera pensando en él.

En menos de un año, el charrúa regresó a México, el América lo repatrió por otros seis millones de dólares.

Con las Águilas Jonathan Rodríguez nunca se consolidó como titular absoluto, ganó un título y gracias a eso vio la posibilidad de hacer otro traspaso en su carrera, está vez al Portland Timbers de la Major League Soccer, por cuatro millones de dólares.

Así que de 2018 a la fecha Jonathan Rodríguez, quien es representado por el grupo llamado Equipo TMA encabezado por Edgardo Lasalvia, ha generado movimientos por 28 millones de dólares.

El representante, quien se ha llevado su porcentaje en cada uno de estos movimientos, ha dicho que este cambio de equipo será el último del Cabecita, antes de regresar al Peñarol, el club de sus amores.