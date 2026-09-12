Saltillo.— Con la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco a la vuelta de la esquina, Ana Paula Vázquez ha decidido enfocar toda su energía en el futuro. La arquera coahuilense llega a Saltillo con la ilusión de competir ante su gente, pero también con la madurez que le han otorgado años de experiencia en la élite, una etapa en la que ha aprendido a valorar tanto los triunfos como los momentos complicados.

Lejos de quedarse atrapada en los resultados obtenidos a lo largo de la temporada, la medallista olímpica mexicana (París 2024) mantiene la mirada puesta en los retos que aún tiene por delante. Para ella, cada competencia representa una oportunidad de crecimiento y un paso más en el camino hacia las metas que todavía busca conquistar.

La competencia en casa marcará el cierre de un intenso año internacional, aunque en la mente de Vázquez el objetivo es mucho más ambicioso.

La arquera sabe que el ciclo olímpico ya está en marcha y que cada flecha lanzada forma parte de la preparación rumbo a Los Ángeles 2028, el escenario en el que aspira a volver a hacer historia para México.

“No me gusta hablar del pasado. Prefiero enfocarme en seguir creciendo. Creo que ahora estoy muy concentrada en mi objetivo, que es llegar de la mejor manera a Los Ángeles 2028. Me veo ahí, luchando por seguir haciendo historia. Sé que es un proceso largo y que hay que ir paso a paso, pero estoy lista”, señaló la atleta nacional.

La mexicana, quien es la mejor rankeada en la justa de World Archery, y enfrentará a Marie Horackova de Chequia, se mostró orgullosa del camino avanzado, pero dejó claro que es apenas el comienzo del punto al que busca llegar.

[Publicidad]

“Estoy tranquila con lo que he logrado hasta el día de hoy, pero todos los días trabajo para mejorar, ser más fuerte y la mejor. Ese día llegará y estoy segura de que está muy cerca", finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.