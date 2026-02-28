Brandon Moreno y una noche amarga al caer ante Kavanagh en UFC México

Con la bandera de México en la mano izquierda y el puño derecho en alto, Brandon Moreno ingresó al octágono de la Arena Ciudad de México, arropado por su gente y con la convicción de regalarles una nueva victoria. El ambiente era electrizante: el ídolo tijuanense volvía a pelear en suelo azteca, convertido en símbolo de las artes marciales mixtas nacionales.

Las semanas habían estado marcada por la incertidumbre. Un cambio de último minuto en el cartel trajo al británico Lone’er Kavanagh como rival inesperado, un peleador que llegó con hambre de gloria y la ilusión de escalar desde el puesto 15 del ranking mosca. Moreno, fiel a su estilo, inició con paciencia y experiencia, guardia alta y distancia medida, esperando el momento para atacar.

Pero el segundo asalto se convirtió en un punto de quiebre. Dos ganchos de izquierda de Kavanagh impactaron directo en el rostro del mexicano, enviándolo a la lona y abriendo una herida en su ceja izquierda. El round fue un suplicio: agotado, castigado en el rostro y con la pierna izquierda resentida, Moreno resistía más por orgullo que por fuerza.

¡CON MUCHO POR PENSAR! 😥🇲🇽



El británico, consciente de su dominio, salió al tercero y cuarto asalto decidido a cerrar la victoria. Sin embargo, Moreno, impulsado por el aliento incesante de la grada, se volcó al frente en busca del golpe que cambiara la historia. La defensa de Kavanagh comenzó a mostrar fisuras en la recta final, pero el tiempo ya no estaba del lado del mexicano.

Con el rostro ensangrentado y la mirada aún desafiante, Brandon Moreno escuchó el veredicto: derrota por decisión unánime. Una noche amarga en casa, un golpe duro para el ídolo tijuanense, y la confirmación de que en el octágono no existen concesiones, ni siquiera cuando se pelea rodeado de la propia tierra.

Edgar Chairez consigue una victoria que cierra una temporada de terror en la UFC

La Arena Ciudad de México vibró desde el primer instante en que sonaron las notas del rap dedicado a Édgar Cháirez. El peleador de Mexicali caminó hacia la jaula con el aplauso de su gente, golpeando su cabeza y pecho como un ritual de concentración, consciente de que estaba ante una oportunidad invaluable: volver a pelear en casa frente al brasileño Felipe Bunes.

El inicio no fue sencillo. Bunes salió con agresividad y en el primer asalto llevó al mexicano contra la reja, castigándolo con golpes y buscando la sumisión. El público contuvo la respiración, pero la chicharra llegó como salvación, dándole a Cháirez un respiro y la posibilidad de ajustar su estrategia.

En el segundo round, el panorama cambió. Con mayor confianza y espacio, Cháirez comenzó a imponer su ritmo. Sus derechas entraban limpias y su defensa se mostraba sólida, lo que le permitió acumular puntos y ganar terreno en la pelea. La grada, encendida, acompañaba cada golpe del mexicano.

El tercer asalto fue la confirmación de su dominio. Cháirez mostró su mejor versión, conectando arriba y abajo, desgastando a un Bunes que, aunque tambaleante, resistió hasta el final.

La decisión de los jueces fue dividida: triunfo para el mexicano, que celebró con su hija en un momento cargado de emoción, cerrando así una etapa difícil y dejando atrás una temporada de terror.

"Ha sido un año muy difícil, todo el panorama ha sido negro. Aquí estoy entregando todo hasta el final. Voy a ser campeón, se los prometo. Ese es mi siguiente objetivo", sentenció.

Imanol Rodríguez vence al peruano Kevin Borjas

La noche en UFC México se convirtió en un parteaguas para la carrera de Imanol Rodríguez, quien enfrentaba el mayor reto de su trayectoria en las artes marciales mixtas. Desde el último abrazo con su equipo y con la bandera mexicana en la espalda, el joven peleador entendió que debía imponerse con autoridad ante el peruano Kevin Borjas, un rival que llegaba con la confianza de haber dejado fuera de combate a Ronaldo Rodríguez en su última visita al país.

El primer asalto fue un sobresalto para la grada mexicana. Borjas, fiel a su estilo agresivo, lanzó una combinación furiosa que estuvo a punto de terminar con Rodríguez. El desconcierto inicial del mexicano parecía abrir la puerta a una derrota temprana, pero las voces de su esquina lo devolvieron a la calma. Ese ajuste mental fue clave: Rodríguez comenzó a desplegar la velocidad y precisión que lo han convertido en una de las grandes promesas de la división gallo.

Con el público rugiendo en cada intercambio, Imanol encontró su ritmo. Sus golpes empezaron a marcar diferencia y Borjas, incapaz de responder a la velocidad del mexicano, fue acumulando daño. La definición llegó a la mitad del segundo asalto: un impacto certero dejó sin respuesta al peruano y decretó el nocaut que levantó a la arena entera.

La victoria fue tan clara que incluso Borjas reconoció el mérito de su rival, felicitando a Rodríguez en un gesto deportivo que cerró la contienda con respeto mutuo. Para Imanol, el triunfo significó mucho más que un resultado: fue la confirmación de que está listo para buscar retos mayores y escalar posiciones en la división gallo de la UFC.

"Los sueños no se cumplen, se trabajan. He estado aquí trabajando todos los días para este momento. Todo el respeto para Borjas, fue un gran rival y nos complicó, yo no hablo por hablar. Estoy listo para seguir creciendo. Esto es único, ojalá vivan esto", finalizó.