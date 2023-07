Brandon Moreno sugiere ir por metas "con empuje"

La expresión “echarle ganas” es utilizada de forma frecuente para encarar cada uno de problemas de la sociedad mexicana, pero esta expresión no es compartida por el exitoso peleador mexicano Brandon Moreno, quien la considera errónea ante los diferentes escenarios que se viven en el país.

“La otra vez escuché un pensamiento acerca del ‘échale ganismo’, y no, no le puedes decir a cualquier persona que le eche ganas, cada uno tenemos una situación, oportunidades y escenarios diferentes”, comentó en plática con EL UNIVERSAL Deportes Moreno, primer mexicano en conquistar un título en la UFC y estandarte latino de la compañía norteamericana.

Brandon invitó a los jóvenes mexicanos a buscar sus sueños y trabajar para lograrlos. “Date cuenta de lo que puedes lograr y empuja fuerte, lo más que puedas para lograr tus metas. Muchas veces habrá obstáculos fuertes que te van a desmotivar, pero queda en ti cómo salir adelante”.

The Assassin Baby recordó una de sus primeras noches en el octágono, en la que ante miles de personas decretó que se convertiría en campeón mundial en la UFC, un sueño que hoy ya ha alcanzado. “Lo dije y miraban a un chamaco con 22 años con incredulidad, no mucha gente me creyó y lo entiendo, no toda la gente lo logra. En mi mente estaba claro que iba a ser campeón y no sabía cuánto me iba a tomar, eso creo que es lo que lo hace tan mágico, cómo decretas una idea y la haces realidad, a pesar de muchos obstáculos”.