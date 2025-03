Brandon Moreno sobre su encuentro con Julio César Chávez; "Fue demasiado especial"

Luego de liberarse de la presión y lograr ganar su primer pelea en México, Brandon Moreno repasó cada instante de la noche histórica en su carrera.

El tijuanense, quien derrotó tras cinco rounds al australiano Steve Erceg, habló de la estrategia del combate, sus aspiraciones y de un emotivo momento junto al histórico boxeador mexicano Julio César Chávez.

Con la emoción en la voz, Moreno expresó su sentir por tener tan cerca a Chávez, con el que pudo darse un abrazo y recibir algún consejo previo a salir al octágono.

"No me había dado la oportunidad de conocerlo, tuvimos contacto para vernos en Tijuana y yo por algún motivo no pude conocerlo antes. Iba llegando a la Arena y allí estaba el campeón más chingón de todo el país. Fue una sorpresa, fue demasiado especial y ojalá tenga la oportunidad de platicar un poco más", mencionó.

'The Assassin Baby' aprovechó la oportunidad para hablar de las comparaciones qué existen entre él y Julio César Chávez, reiterando que las artes maciales mixtas no se comparan con lo que el boxeo sigue dando al país.

"Todavía queda camino por hacer y cosas que puedo lograr todavía. Las artes maciales mixtas no tienen comparación histórica con lo que significa el boxeo en nuestro país. Me aseguré un puesto en la historia de las artes maciales mixtas mexicanas y disfruto del amor que me tiene la gente".

Brandon, quien con el resultado favorable puede aspirar al combate por el título en la categia mosca, reveló que buscará estar en el próximo evento de UFC en Guadalajara el mes de septiembre.

"La meta es Guadalajara, el estar el 13 de septiembre en Noche UFC. Vamos a esperar, voy a estar listo y me siento muy bien", finalizó.

