Bolivia derrota a Brasil; logra histórica clasificación al repechaje de la Copa del Mundo de 2026

El veterano Carlos Lampe fue el último jugador boliviano que tomó el balón durante el partido en El Alto entre Bolivia y Brasil, y quien, con la llegada del silbatazo final, se hincó en el césped para agradecer a la vida lo ocurrido en la cancha.

Luego de noventa intensos minutos, Bolivia supo resistir ante las grandes estrellas brasileñas y, con el respaldo incondicional de su afición, aunado a la altitud de más de 4,000 metros, consiguió un histórico pase al repechaje de la Copa del Mundo de 2026.

El equipo comandado por Óscar Villegas jugó su final en el cierre de las eliminatorias, y con la combinación de resultados tras la derrota de Venezuela en casa (3-6) ante Colombia, jugará en México por su boleto al torneo de FIFA.

La anotación que desató la locura en la grada fue obra de Miguel Terceros, quien convirtió un penalti al cierre del primer tiempo tras una falta sobre Roberto Fernández (45’).

Con la anotación, los locales supieron convivir con la presión sobre su meta, teniendo en la segunda parte algunas oportunidades para ampliar el marcador, encontrando como figura a Alisson Becker, quien apagó el grito de gol en el complemento en un par de ocasiones.

En la recta final del partido, y con el nerviosismo presente en el inmueble, Bolivia retrocedió y esperó el final, viendo algunos fallos brasileños, que terminó en la quinta posición general.