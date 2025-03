Bofo Bautista confesó cómo rechazó jugar en el América; "El mejor equipo de México es Chivas"

Este sábado se llevará a cabo el segundo clásico de los tres a disputarse entre Chivas y América entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF. Los equipos más grandes de México se enfrentan por la jornada 11 del Clausura 2025 y uno de los ídolos más importantes del Rebaño como el Bofo Bautista, dejó un mensaje de aliento a su equipo y de rechazo al rival.

A través de un video publicado por las Chivas, Bautista reveló que en su etapa como jugador recibió una oferta de las Águilas y cómo los rechazó.

"Llegó un representante y me dijo: 'hay un equipo que te quiere, es el América', comenzó Bautista. "Le digo: 'ah no, yo a ese equipo no voy, para mí el mejor equipo de México es Chivas'" reveló Bautista.

