Barcelona vs Athletic Club: Horarios y canales para ver el partido EN VIVO

Después de dos años de espera, el dejará el estadio Municipal de Montjuic y volverá a su casa, el estadio Camp Nou, y lo hará para recibir nada más y nada menos que al Athletic Club de Bilbao por la jornada 13 de LaLiga.

Después de la última fecha FIFA del año, los culés cierran el año de vuelta en casa ante un rival siempre complicado, aunque el presente los tenga fuera de zona de competencias internacionales.

A este partido, los dirigidos por Hansi Flick llegan en segundo lugar de la tabla de posiciones con 28 unidades, tres menos que el Real Madrid, actual líder de la competencia. Por su parte, el Athletic se ubica en el séptimo lugar del campeonato español con 17 puntos.

A continuación, les dejamos la información para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO al FC Barcelona contra el Athletic Club.

BARCELONA VS ATHLETIC CLUB: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO?

  • Día: sábado 22 de noviembre
  • Hora: 09:15 horas
  • Transmisión: Sky Sports, Izzi

