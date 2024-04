Atlantis Jr, el niño que cumplió al lado de su padre su mayor sueño

Atlantis Jr, una de las jóvenes estrellas de la lucha libre en México, no olvida aquellos días en los que de niño y rodeado de su familia esperaba con ansias la llegada de su padre a casa.

Una infancia feliz, llena de amor, respeto y lucha libre, en la que con la máscara de Atlantis en sus manos soñó durante años el convertirse en luchador profesional y poder algún día pisar juntos el ring de la Arena México.

Hoy una meta cumplida para ese pequeño, quien en el marco del Día del Niño narró esa etapa muy especial de su vida, al tener siempre al lado a su único héroe.

"Recuerdo que de niño llegaba mi padre a la casa con su maleta y era el primero en abrirla, ponerme su máscara que me quedaba enorme y su capa que era como una cobija. Hoy después de mucho entrenamiento tengo el honor de ser Atlantis Jr. Le agradezco a mi padre todos los consejos, he tenido las luchas que soñé de niño a su lado en el cuadrilátero y sin duda es muy especial", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El gladiador, quien en palabras de Atlantis era un niño inquieto y reveló a sus compañeros de la primaria la identidad de su padre en varias ocasiones, añadió que uno de los momentos más especiales era ver a su padre en vivo y en la televisión.

"Era algo mágico, lo acompañaba de niño a las arenas y lo veía bajar las escaleras con una máscara nueva. El verlo en la televisión era increíble, le gritaba a mi hermano y mamá para ver sus luchas. Siempre le dije que quería ser como él".

Por último, el joven luchador aprovechó la oportunidad y agradeció cada uno de los consejos de su padre, mismo que lo han guiado desde niño y lo han convertido en un hombre de bien y en un gran luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre.

"Siempre me aconsejó, me pidió disfrutar y lo que más recuerdo es tenerle respeto a la disciplina. Le agradezco todo lo que me dijo de niños, es una enciclopedia de la lucha libre y en cada duda es la persona indicada para resolverla. Es un honor seguir su legado", finalizó.