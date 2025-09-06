Más Información

Aryna Sabalenka conquista la final femenil del US Open; suma su cuarto Grand Slam

Aryna Sabalenka conquista la final femenil del US Open; suma su cuarto Grand Slam

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Horario y canales para ver la final del US Open; este domingo, 7 de septiembre

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Horario y canales para ver la final del US Open; este domingo, 7 de septiembre

Los Charros de Jalisco ya esperan rival en la Serie del Rey; jugarán por el título de la LMB luego de 54 años

Los Charros de Jalisco ya esperan rival en la Serie del Rey; jugarán por el título de la LMB luego de 54 años

DC United vs América: Horario y canales para ver EN VIVO el partido amistoso; HOY, sábado 6 de septiembre

DC United vs América: Horario y canales para ver EN VIVO el partido amistoso; HOY, sábado 6 de septiembre

Piratas vs Diablos: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 6 de la Serie de Campeonato de Zona Sur; HOY, sábado 6 de septiembre

Piratas vs Diablos: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 6 de la Serie de Campeonato de Zona Sur; HOY, sábado 6 de septiembre

La bielorrusa Aryna Sabalenka revalidó este sábado por segundo año consecutivo su título del Abierto de Estados Unidos, el cuarto 'grande' de su carrera, tras superar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3).

En breve más información.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios