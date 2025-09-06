Aryna Sabalenka conquista la final femenil del US Open; suma su cuarto Grand Slam

Más Información
La bielorrusa Aryna Sabalenka revalidó este sábado por segundo año consecutivo su título del Abierto de Estados Unidos, el cuarto 'grande' de su carrera, tras superar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3).
En breve más información.