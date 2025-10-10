Argentina vs México: La plantilla Sub-20 de la albiceleste vale el doble que la del Tri

En un duelo con mucha expectativa, México y Argentina se juegan este sábado el pase a las Semifinales del Mundial Sub-20 2025, luego de eliminar a Chile y Nigeria, respectivamente.

Ambas escuadras llegan invictas en el torneo, los dirigidos por Eduardo Arce avanzaron como segundo lugar en el 'grupo de la muerte', mientras que la albiceleste ha ganado los cuatro partidos que ha disputado.

¿Cuánto valen las plantillas Sub-20 de México y Argentina?

La plantilla de Argentina tiene un valor de 61.8 millones de euros, mientras que su similar de México, ronda los 35.2 millones. Es decir, la selección sudamericana Sub 20 es casi dos veces más valiosa que la mexicana.

'El Mini Tri' cuenta con un plantel joven, con una edad promedio de 19.9 años, y con varios nombres que ya comienzan a despuntar a nivel internacional.

Entre los jugadores más valiosos se encuentran Obed Vargas, con un valor de 8 millones de euros, y Elías Montiel, con 5.5 millones. Por encima de Gilberto Mora, quien tiene un valor de 4.5 millones, según el portal de Transfermarkt.

Gilberto Mora es la gran figura del Tricolor. Foto: Selección Nacional

Del otro lado, Argentina cuenta con un plantel que vale más de 60 millones, y con varios jugadores que ya militan en equipos de Europa. Hasta ahora, su rendimiento ha sido de 10, paso perfecto en la Copa Mundial.

Sus futbolistas de mayor valor, de acuerdo igualmente con Transfermarkt, son Maher Carrizo, de Vélez Sarsfield, con un valor de 10 millones de euros, y Gianluca Prestianni, del Benfica, valuado en 8 mde.

Maher Carrizo Foto: EFE

