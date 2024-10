Ángela Ruiz, enfocada en dar resultados de manera individual en su primera Final de Copa del Mundo

Ángela Ruiz tuvo un debut soñado en los Juegos Olímpicos de París 2024, al obtener la medalla de bronce por equipo junto a Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, por lo que ahora pretende colgarse preseas de manera personal, siendo la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco un escenario perfecto.

"Estoy en esa transición de pensar en equipo, ahora tengo que pensar ya solamente en mí", expresó la joven arquera.

Ruiz Rosales vuelve a una competencia oficial, tras la justa veraniega y se dice segura de hacerlo porque trabajó para destacar en Tlaxcala.

"Me siento cómoda, tengo un super plus que es mi entrenador, entonces van a pasar cosas diferentes", afirmó.

La mexicana, por primera vez en su carrera, participará en una Final de Copa del Mundo, su rival en los cuartos de final es la china Li Jiaman, duelo que le agrada porque se enfrentan las mejores arqueras del momento.

"Estoy honrada por estar en mi primera Final de la Copa del Mundo voy a dar lo mejor de mí, mis expectativas es poder disfrutar".



"Es una buena rival, la verdad que ahorita todas estamos al mismo nivel, todas venimos por todo y el que tire mejor va a ganar", opinó la atleta de 18 años.

Aunque ya tiene recorrido internacional, a Ángela le emociona poder tener presencia en este certamen.

"La verdad es que estoy muy honrada de poder estar en una final de Copas del Mundo. Es mi primera y voy a dar lo mejor de mí. Mi expectativa es el poder disfrutar cada segundo estando dentro del escenario, pase lo que pase, estar disfrutando la competencia", subrayó la coahuilense.

Ángela Ruiz expresó que tener este evento en México le ayudará porque su familia estará en la tribuna y ellos "son su mayor motor" por lo que desea darles la alegría de que la vean en el podio.

"(Mi familia) me va a poder acompañar, así como amigos muy cercanos que no pudieron ir a París, van a estar aquí, entonces me siento local", enfatizó la medallista olímpica.